Oroscopo di Paolo Fox, settimana dal 1° al 7 ottobre 2022

Tornano, come di consueto, le previsioni di Paolo Fox, edite dal settimanale DiPiù Tv, e non mancheranno le novità per tutti i segni zodiacali. La prossima settimana vedrà l'Ariete molto inquieto, mentre il Cancro vivrà tensioni nella vita di coppia. Ecco l'Oroscopo dal 1° al 7 ottobre 2022.

ARIETE – In questi giorni sarete alquanto nervosi, soprattutto tra lunedì e martedì e potreste riversare la vostra inquietudine sui nuovi rapporti, Venere è in opposizione e dovrete prendere decisioni importanti riguardanti i sentimenti: attenzione alle parole. Anche per le coppie non mancheranno le discussioni, mentre nel lavoro chi possiede qualità e capacità avrà successo.

TORO – Le nuove conoscenze vi rallegreranno dopo le delusioni degli ultimi tempi. Venerdì sarà una giornata intrigante, ...

