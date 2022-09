Oggi nuvole | pioggia e freddo | ma nel week end torna il sereno

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 30 settembre 2022) Tantee qualche pia, temperature massime in calo in questo ultimo giorno di settembre. Nel fine settimana stop alle precipitazioni, lesi diraderanno un po’ e le temperature torneranno in linea con la media stagionale. Ecco le previsioni del tempo per il fine settimana a cura di Massimo Budelli del Centro Meteorologico Lombardo. Venerdì 30 settembre 2022 Tempo Previsto: Cielo generalmente molto nuvoloso su tutti i settori. Tra mattino e pomeriggio precipitazioni sparse possibili ovunque, alternate a fasi asciutte specie sulla pianura orientale. Dalla serata esaurimento delle piogge a partire da ovest.Temperature: Minime stazionarie (11/14°C). Massime in calo (15/18°C), valori superiori tra cremonese e mantovano.Venti: In pianura venti deboli o moderati da nord-est, in quota venti deboli da sud. Sabato 1 ottobre ...