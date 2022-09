Nunzia Schilirò | licenziata la vice questore No-Green pass | l' annuncio dell' ex poliziotta su Facebook

repubblica : No Green Pass, licenziata l'ex vice questora Nunzia Schilirò [a cura di Redazione Cronaca] - Corriere : Polizia, licenziata l’ex vicequestore “No green pass” Nunzia Schilirò - repubblica : No Green Pass, licenziata l'ex vice questora Nunzia Schilirò. Si era candidata con Italexit - Ienaridens2 : RT @AlanPanassiti: È la resa dei conti contro complottisti, #novax e disagiati vari. Licenziata Nunzia #Schilirò . Un'altra buona notizia - Frances71137698 : RT @gianluca826: È un giorno molto triste. Hanno aspettato le elezioni e subito dopo...Nunzia Schilirò, l'ex vice questora di Roma no green… -

Affaritaliani.it

AGI - 'Cacciata dalla Polizia per aver difeso la Costituzione e la libertà degli italiani'. Così sulla sua pagina Facebook l'ormai ex vice questora della Polizia, divenuta celebre per le frequenti partecipazioni e interventi alle manifestazioni no green pass dell'anno scorso, che le erano costati già diversi richiami. 'Il 28 settembre 2022 - ..."Cacciata dalla Polizia per aver difeso la Costituzione e la libertà degli italiani"., ex vice questore no - Green pass annuncia così sul suo profilo Facebook di essere stata licenziata. E attacca: "Il 28 settembre 2022 è stato decretato che i dirigenti di Polizia sono ... **Calcio: Serie A, Cremonese-Torino 1-2** - Affaritaliani.it