Mourinho: ”Alla Roma ci proverò con tutto me stesso”, poi il commento sul passato all’Inter! (Di venerdì 30 settembre 2022) Il ritorno a Milano non sarà mai una trasferta banale per José Mourinho: l’allenatore della Roma si è raccontato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport prima di sfidare la sua amata Inter, in una partita che non potrà vivere a bordocampo a causa della squalifica rimediata nell’ultimo turno di Serie A. Il portoghese ha parlato viaggiando tra passato e presente, senza sbilanciarsi e dando ancora prova di essere uno dei migliori comunicatori del mondo del calcio. Nella sua carriera lo Special One ha allenato molti fuoriclasse e bandiere, tra cui l’eterno Javier Zanetti, storico capitano dei nerazzurri nella cavalcata trionfale del 2010, culminata con il Triplete. Mou non nasconde la stima e il rispetto verso il calciatore e l’uomo, ma si svincola da qualsiasi possibile tipo di classifica: ”Sono affezionato a tutti i giocatori avuti ai ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 30 settembre 2022) Il ritorno a Milano non sarà mai una trasferta banale per José: l’allenatore dellasi è raccontato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport prima di sfidare la sua amata Inter, in una partita che non potrà vivere a bordocampo a causa della squalifica rimediata nell’ultimo turno di Serie A. Il portoghese ha parlato viaggiando trae presente, senza sbilanciarsi e dando ancora prova di essere uno dei migliori comunicatori del mondo del calcio. Nella sua carriera lo Special One ha allenato molti fuoriclasse e bandiere, tra cui l’eterno Javier Zanetti, storico capitano dei nerazzurri nella cavalcata trionfale del 2010, culminata con il Triplete. Mou non nasconde la stima e il rispetto verso il calciatore e l’uomo, ma si svincola da qualsiasi possibile tipo di classifica: ”Sono affezionato a tutti i giocatori avuti ai ...

