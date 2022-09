Moto2, risultati FP1 GP Thailandia: Fernandez è primo davanti a Chantra. Arbolino e Vietti nono e decimo (Di venerdì 30 settembre 2022) Augusto Fernandez chiude in testa la prima sessione di prove libere della Moto2 nel Gran Premio della Thailandia, 17mo appuntamento del Motomondiale 2022. Nel Chang International Circuit di Buriram lo spagnolo del Team Red Bull Ajo fa segnare un buon 1:36.806. I piloti sono scesi in pista con pneumatici rain, ma poi con il passare del tempo sono passati alle slick. Seconda posizione per il padrone di casa Somkiat Chantra (Team Asia), autrice di un 01’36.838 (+0.032). Terzo invece il britannico Jake Dixon (Aspar) a 0.069. Quarto poi il giapponese Ai Ogura (Team Asia) a 0.277 e quinto il ceco Filip Salac (Gresini) a 0.427. Sesto posto per lo spagnolo Albert Arenas (Aspar) a 0.428 e settimo per il tedesco Marcel Schrotter (Intact GP) a 0.468. A chiudere la top ten troviamo l’iberico Pedro Acosta (Red Bull Ajo), ottavo a ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022) Augustochiude in testa la prima sessione di prove libere dellanel Gran Premio della, 17mo appuntamento del Motomondiale 2022. Nel Chang International Circuit di Buriram lo spagnolo del Team Red Bull Ajo fa segnare un buon 1:36.806. I piloti sono scesi in pista con pneumatici rain, ma poi con il passare del tempo sono passati alle slick. Seconda posizione per il padrone di casa Somkiat(Team Asia), autrice di un 01’36.838 (+0.032). Terzo invece il britannico Jake Dixon (Aspar) a 0.069. Quarto poi il giapponese Ai Ogura (Team Asia) a 0.277 e quinto il ceco Filip Salac (Gresini) a 0.427. Sesto posto per lo spagnolo Albert Arenas (Aspar) a 0.428 e settimo per il tedesco Marcel Schrotter (Intact GP) a 0.468. A chiudere la top ten troviamo l’iberico Pedro Acosta (Red Bull Ajo), ottavo a ...

TraversoLunedi : Entrambi hanno risultati mediocri in Moto3, ma importanti in Moto2. A vanta addirittura un titolo mondiale. Con poc… - sportface2016 : #Moto2 #JapaneseGP | #Ogura profeta in patria, battuto #Fernandez - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #JapaneseGP #MotegiGP #Motegi #Motorionline Caduta per il pole-man #Canet, a terra anche #Vietti - https://t.co… - motograndprixit : #Moto2 #JapaneseGP #MotegiGP #Motegi #Motorionline Caduta per il pole-man #Canet, a terra anche #Vietti - - sportli26181512 : Moto2, GP Giappone. I risultati delle qualifiche: Canet in pole, 3° Arbolino. HIGHLIGHTS: Lo spagnolo della Pons Ra… -