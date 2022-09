Maria Zanetti e la ricerca informale nella grafica (Di venerdì 30 settembre 2022) S’intitola Viaggio al cuore dell’arte la mostra personale di Maria Zanetti, promossa dal Comune di Rubiera, dall’1 al 30 ottobre. Allestita al Complesso monumentale de L’Ospitale inaugura sabato alle 16 alla presenza dell’artista del Sindaco Emanuele Cavallaro e l’Assessore alla Cultura Rita Boni. Curata da Sandro Parmiggiani, l’esposizione ripercorre le tappe salienti di una carriera Leggi su periodicodaily (Di venerdì 30 settembre 2022) S’intitola Viaggio al cuore dell’arte la mostra personale di, promossa dal Comune di Rubiera, dall’1 al 30 ottobre. Allestita al Complesso monumentale de L’Ospitale inaugura sabato alle 16 alla presenza dell’artista del Sindaco Emanuele Cavallaro e l’Assessore alla Cultura Rita Boni. Curata da Sandro Parmiggiani, l’esposizione ripercorre le tappe salienti di una carriera

OltreleColonne : Viaggio al cuore dell'arte, la mostra personale di Maria Zanetti al Complesso monumentale de L’Ospitale di Rubiera… - FareculturaMag : Rubiera (RE): “Viaggio al cuore dell’arte”. Mostra personale dell’artista Maria Zanetti al Complesso monumentale de… - BarcaObsessed_2 : RT @Xavy21820638: @BenOTBC @KieranCFC88 @olly94649571 Riquelme batistuta zanetti aguero di Maria mascherano and many more - WashedPessi : @VikramRMFC @TrollFootball Best Argentine players ever are maradona di Maria tevez zanetti batistuta crespo and veron - Xavy21820638 : @BenOTBC @KieranCFC88 @olly94649571 Riquelme batistuta zanetti aguero di Maria mascherano and many more -