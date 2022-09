Liste di proscrezione e disprezzo | indegni | gli insulti di Formiglia a FdI

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 settembre 2022) Siamo alla prima puntata di PiazzaPulita dopo la vittoria di centrodestra, FdI e Giorgia Meloni alle elezioni politiche. La puntata è quella andata in onda su La7 ieri sera, giovedì 29 settembre. Ed ecco, ovviamente, uno scatenato Corrado Formigli, che come sempre apre la puntata con un attacco alla leader di FdI (puntata, come sempre, quasi interamente dedicata a lei, alla premier in pectore, con l'obiettivo di screditarla, di farla apparire come un pericolo per il futuro del nostro Paese). Ma si diceva, Formigli. "Seguiremo i passi di questo governo, come abbiamo fatto con tutti i governi, col nostro occhio critico, come dobbiamo fare", premette nel suo pistolotto iniziale. "Però una cosa è importante: quando Giorgia Meloni dice che l'Italia ha scelto noi, si ricordi sempre che sono stati 7,3 milioni gli italiani che hanno votato lei. Questo le dà piena legittimità a governare e ad ...