Kante alla Juventus: due contropartite per il colpaccio (Di venerdì 30 settembre 2022) nel prossimo calciomercato invernale. Tutti i dettagli “È un giocatore straordinario, non sa nemmeno lui le potenzialità che ha. Quando strappa ti… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 30 settembre 2022) nel prossimo calciomercato invernale. Tutti i dettagli “È un giocatore straordinario, non sa nemmeno lui le potenzialità che ha. Quando strappa ti… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Spina14_acm : @NandoPiscopo1 @Jerry_3_ @IlgoldiDhorasoo @infernALE96 Nando ma sei serio o scherzi? Sembra che stiate parlando di… - Avenger68445884 : RT @ZoneJuventus: La clamorosa occasione di mercato in scadenza è #Kanté: il francese può liberarsi dal #Chelsea. In estate è stato accosta… - ZonaBianconeri : RT @ZoneJuventus: La clamorosa occasione di mercato in scadenza è #Kanté: il francese può liberarsi dal #Chelsea. In estate è stato accosta… - ZoneJuventus : La clamorosa occasione di mercato in scadenza è #Kanté: il francese può liberarsi dal #Chelsea. In estate è stato a… - Frankiessl1900 : «Ehi, N'Golo: rallenta. Rallenta. Non correre dietro alla palla ogni volta, ok?» «Ok, mister.» Dieci secondi dopo h… -