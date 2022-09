Inter - Roma, la formazione di Inzaghi: tocca ad Asllani (Di venerdì 30 settembre 2022) INVIATO AD APPIANO - Ieri, finalmente con la rosa al completo dopo il ritorno di tutti i nazionali (Onana è stato l'ultimo a sbarcare), Inzaghi ha iniziato a preparare il match di domani pomeriggio ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 30 settembre 2022) INVIATO AD APPIANO - Ieri, finalmente con la rosa al completo dopo il ritorno di tutti i nazionali (Onana è stato l'ultimo a sbarcare),ha iniziato a preparare il match di domani pomeriggio ...

OfficialASRoma : ?? Al lavoro verso l'Inter DAJE ROMA! ???? #ASRoma - DiMarzio : #SerieA, @OfficialASRoma | #Dybala si è allenato: sarà disponibile per la gara contro l'@Inter - DiMarzio : #SerieA | @OfficialASRoma, #Dybala è pronto per il match contro l'@Inter, nonostante non abbia giocato con l'… - forzaroma : Inter-Roma, più Zalewski che Celik per la fascia destra di Mourinho #ASRoma - supporter_roma : @vecchiemaniere9 @Enzo_2095 @angelomangiante @SkySport Io semplicemente guardo le partite. Spinazzola non ne sta az… -