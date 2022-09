"I crimini di suo padre...". Orrore-Jebreal contro Meloni? "Indegna, la querelo" (Di venerdì 30 settembre 2022) Tra i "rosiconi", cioè quelli a cui la vittoria di Giorgia Meloni proprio non va giù, c'è sicuramente Rula Jebreal che ha scritto tweet infamanti contro la leader di Fdi, tirando in ballo il padre. «La Meloni non è colpevole dei crimini commessi da suo padre, ma spesso sfrutta i reati commessi da alcuni stranieri, per criminalizzare tutti gli immigrati, descrivendoli minaccia alla sicurezza. In una democrazia ci sono responsabilità individuali, non colpe-punizioni collettive». Così, la giornalista palestinese ha provocato una durissima reazione di Fdi che con diversi parlamentari è intervenuta a difesa della leader esprimendo sconcerto per dichiarazioni giudicate offensive e «indegne». Anche perché la Jebreal ha aggiunto un secondo tweet velenoso. Per ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Tra i "rosiconi", cioè quelli a cui la vittoria di Giorgiaproprio non va giù, c'è sicuramente Rulache ha scritto tweet infamantila leader di Fdi, tirando in ballo il. «Lanon è colpevole deicommessi da suo, ma spesso sfrutta i reati commessi da alcuni stranieri, per criminalizzare tutti gli immigrati, descrivendoli minaccia alla sicurezza. In una democrazia ci sono responsabilità individuali, non colpe-punizioni collettive». Così, la giornalista palestinese ha provocato una durissima reazione di Fdi che con diversi parlamentari è intervenuta a difesa della leader esprimendo sconcerto per dichiarazioni giudicate offensive e «indegne». Anche perché laha aggiunto un secondo tweet velenoso. Per ...

pepo1913 : RT @rulajebreal: La Meloni non è colpevole dei crimini commessi da suo padre, ma spesso sfrutta i reati commessi da alcuni stranieri, per c… - Mimagaan : RT @rulajebreal: La Meloni non è colpevole dei crimini commessi da suo padre, ma spesso sfrutta i reati commessi da alcuni stranieri, per c… - AnnaLaisa_1 : RT @rulajebreal: La Meloni non è colpevole dei crimini commessi da suo padre, ma spesso sfrutta i reati commessi da alcuni stranieri, per c… - BaliaLuigi : RT @rulajebreal: La Meloni non è colpevole dei crimini commessi da suo padre, ma spesso sfrutta i reati commessi da alcuni stranieri, per c… - liberaltrucker : RT @rulajebreal: La Meloni non è colpevole dei crimini commessi da suo padre, ma spesso sfrutta i reati commessi da alcuni stranieri, per c… -