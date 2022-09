GF Vip 7, Edoardo Donnamaria fa coming out “Sono Fluido” (Di venerdì 30 settembre 2022) Edoardo Donnamaria mentre scherzava con Alberto De Pisis nel giardino della Casa del Grande Fratello Vip, si è lasciato andare ad una confessione, facendo coming out. “Io Sono molto più Fluido. Si esatto Sono fluid” le parole di Donnamaria. Prova attrazione per tutti i generi a prescindere da quale sia l’orientamento in cui si riconosce. Non si definisce bisessuale, come in molti credevano. Chi si aspettava questa confessione da parte di Edoardo ? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip7, Cristiano Malgioglio commenta Orietta Berti e Pamela Prati La confessione di Cristiano Malgioglio senza peli sulla lingua, come suo solito Cristiano Malgioglio uno dei protagonisti più iconici del Grande Fratello Vip è stato intervistato da ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 30 settembre 2022)mentre scherzava con Alberto De Pisis nel giardino della Casa del Grande Fratello Vip, si è lasciato andare ad una confessione, facendoout. “Iomolto più. Si esattofluid” le parole di. Prova attrazione per tutti i generi a prescindere da quale sia l’orientamento in cui si riconosce. Non si definisce bisessuale, come in molti credevano. Chi si aspettava questa confessione da parte di? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip7, Cristiano Malgioglio commenta Orietta Berti e Pamela Prati La confessione di Cristiano Malgioglio senza peli sulla lingua, come suo solito Cristiano Malgioglio uno dei protagonisti più iconici del Grande Fratello Vip è stato intervistato da ...

