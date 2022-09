Gf Vip 7, ecco gli ascolti della quarta puntata (Di venerdì 30 settembre 2022) Nella serata di ieri, giovedì 29 settembre 2022, su Rai1 la seconda stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha interessato 4.257.000 spettatori pari al 24.8%. Su Canale 5 – dalle 21.46 all’1.19 – Grande Fratello Vip 7 ha raccolto davanti al vide 2.495.000 spettatori pari al 19.5% di share. Su Rai2 TG2 Post ha interessato 608.000 spettatori pari al 3.1% di share. Su Italia 1 Giuseppe Giacobazzi – Gran Varietà ha intrattenuto 824.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Official Secrets – Segreto di Stato ha raccolto davanti al video 711.000 spettatori pari ad uno share del 3.8%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.144.000 spettatori con il 7.8% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 903.000 spettatori con uno share del 6.2%. Su Tv8 Spider-Man: Homecoming segna 269.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Maschi Contro Femmine ha raccolto 331 .000 spettatori con l’1.9%. ... Leggi su isaechia (Di venerdì 30 settembre 2022) Nella serata di ieri, giovedì 29 settembre 2022, su Rai1 la seconda stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha interessato 4.257.000 spettatori pari al 24.8%. Su Canale 5 – dalle 21.46 all’1.19 – Grande Fratello Vip 7 ha raccolto davanti al vide 2.495.000 spettatori pari al 19.5% di share. Su Rai2 TG2 Post ha interessato 608.000 spettatori pari al 3.1% di share. Su Italia 1 Giuseppe Giacobazzi – Gran Varietà ha intrattenuto 824.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Official Secrets – Segreto di Stato ha raccolto davanti al video 711.000 spettatori pari ad uno share del 3.8%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.144.000 spettatori con il 7.8% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 903.000 spettatori con uno share del 6.2%. Su Tv8 Spider-Man: Homecoming segna 269.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Maschi Contro Femmine ha raccolto 331 .000 spettatori con l’1.9%. ...

