Ex sindaco colluso con clan | Cassazione ordina nuovo processo

(Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa Corte di(prima sezione) ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione dall’accusa di concorso esterno in camorra emessa in Appello per l’exdi Villa Literno (Caserta) ed ex consigliere regionale PD Enrico Fabozzi; questi, con gli altri tre imputati, ovvero gli imprenditori di San Cipriano d’Aversa Giuseppe e Pasquale Mastrominico e l’ex consigliere comunale di Villa Literno Nicola Caiazzo, dovrà dunque tornare in aula per ilbis di secondo grado che si svolgerà a Napoli davanti ad un collegio di Corte d’Appello diverso da quello che nel febbraio 2021 assolse Fabozzi con la formula più ampia, “perché il fatto non sussiste”. Un anno e mezzo fa i giudici d’appello di napoletani ribaltarono la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva ...

