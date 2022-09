“È lui”. Finite le speranze di trovare Gustavo, il suo corpo trovato dal figlio (Di venerdì 30 settembre 2022) Sono Finite le speranze di trovare in vita Gustavo Rossi, scomparso a Tagliacozzo in provincia de L’Aquila mentre cercava dei funghi. Aveva 75 anni era un maresciallo dell’aeronautica in pensione. Era scomparso nel pomeriggio di martedì 27 settembre. Attivata l’unità di crisi carabinieri, protezione civile, vigili del fuoco e soccorso alpino hanno cominciato le ricerche dell’uomo in una vasta area boschiva. Intorno all’ora di pranzo del giorno successivo il tragico ritrovamento. A rendere tutto ancora più doloroso il fatto che il corpo dell’uomo sia stato trovato dal figlio. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati. Tra questi il sindaco del paesino abruzzese. “Mi giunge notizia che purtroppo Gustavo Rossi, di 75 anni, smarritosi nei boschi di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 settembre 2022) Sonolediin vitaRossi, scomparso a Tagliacozzo in provincia de L’Aquila mentre cercava dei funghi. Aveva 75 anni era un maresciallo dell’aeronautica in pensione. Era scomparso nel pomeriggio di martedì 27 settembre. Attivata l’unità di crisi carabinieri, protezione civile, vigili del fuoco e soccorso alpino hanno cominciato le ricerche dell’uomo in una vasta area boschiva. Intorno all’ora di pranzo del giorno successivo il tragico ritrovamento. A rendere tutto ancora più doloroso il fatto che ildell’uomo sia statodal. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati. Tra questi il sindaco del paesino abruzzese. “Mi giunge notizia che purtroppoRossi, di 75 anni, smarritosi nei boschi di ...

Sabrina29425886 : RT @BimbePeppe: #Meloni ha bombardato #Draghi per 1 anno e mezzo. Continuamente. Ora vuole scrivere la manovra insieme a lui. Ipocrisia… - CinziaCaiazzo : RT @BimbePeppe: #Meloni ha bombardato #Draghi per 1 anno e mezzo. Continuamente. Ora vuole scrivere la manovra insieme a lui. Ipocrisia… - cancellidimzznt : a me fa ridere che a dire queste cose siano due persone ormai finite nel dimenticatoio pure peggio di lui boh - sergioalesi : RT @VittorioXlater: @La_manina__ Ne ho una ancora peggiore per te. Renzi sarà protagonista assoluto di questa legislatura, ancora più di qu… - cicciodevilla : RT @BimbePeppe: #Meloni ha bombardato #Draghi per 1 anno e mezzo. Continuamente. Ora vuole scrivere la manovra insieme a lui. Ipocrisia… -