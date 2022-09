Carlo Castellani, direttore scientifico FFC: “Una cura per tutti è il nostro obiettivo raggiungibile” (Di venerdì 30 settembre 2022) La fibrosi cistica è la malattia genetica grave più diffusa in Europa ed è ancora senza una cura risolutiva. Per finanziare i progetti di ricerca selezionati tramite bando dal Comitato scientifico di Fondazione, la comunità di FFC Ricerca – testimonial, pazienti, ricercatori, volontari di Delegazioni e Gruppi di sostegno di tutta Italia – scenderà in piazza per sensibilizzare sulla malattia e sull’importanza della ricerca con un fitto programma di eventi charity da Nord a Sud del Paese, durante i quali sarà offerto anche il Ciclamino della Ricerca, fiore simbolo della Campagna. Come da tradizione, la Campagna Nazionale sarà inaugurata dalla pedalata solidale per la ricerca FC con la decima edizione del Bike Tour, che partirà il 4 ottobre da Roma e si concluderà l’8 ottobre in provincia di Napoli. Durante la conferenza stampa di presentazione, abbiamo ... Leggi su dilei (Di venerdì 30 settembre 2022) La fibrosi cistica è la malattia genetica grave più diffusa in Europa ed è ancora senza unarisolutiva. Per finanziare i progetti di ricerca selezionati tramite bando dal Comitatodi Fondazione, la comunità di FFC Ricerca – testimonial, pazienti, ricercatori, volontari di Delegazioni e Gruppi di sostegno di tutta Italia – scenderà in piazza per sensibilizzare sulla malattia e sull’importanza della ricerca con un fitto programma di eventi charity da Nord a Sud del Paese, durante i quali sarà offerto anche il Ciclamino della Ricerca, fiore simbolo della Campagna. Come da tradizione, la Campagna Nazionale sarà inaugurata dalla pedalata solidale per la ricerca FC con la decima edizione del Bike Tour, che partirà il 4 ottobre da Roma e si concluderà l’8 ottobre in provincia di Napoli. Durante la conferenza stampa di presentazione, abbiamo ...

