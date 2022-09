Cambiamento climatico | a rischio la magia del foliage autunnale in Inghilterra? L’allarme

(Di venerdì 30 settembre 2022) Se fino a qualche decennio fa gli effetti delnon erano ancora tangibili, oggi è innegabile che il nostro pianeta stia attraversando una profonda trasformazione, molto pericolosa e difficilmente reversibile. LEGGI ANCHE: — Fughe di gas, terza guerra mondiale? Cosa ha previsto Nostradamus per i prossimi mesi Secondo il National Trust, persino il tipicoè a: presto potremo inpotrebbero sparire le foglie gialle, rosse e marroni che caratterizzano la stagione dell’autunno e che sanciscono di fatto il momento in cui la natura si prepara al riposo invernale, fino alla fioritura della primavera successiva. Il riscaldamento globale infatti sta sottoponendo gli alberi a “un grande stress” dovuto alla siccità che ha ...

la Repubblica

