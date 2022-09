Atp Sofia 2022 | Sinner domina Vukic e vola in semifinale

FiorinoLuca : Lorenzo Musetti è il terzo ITA ???? nella storia del torneo di Sofia a raggiungere le SF dopo Jannik Sinner (2020,202… - Eurosport_IT : Musetti vince ancora ?????? Lorenzo supera in 2 set Struff e vola in semifinale a Sofia ?? #EurosportTENNIS | #ATP |… - sportface2016 : #AtpSofia: il programma e gli orari di sabato 1 ottobre con #Musetti e #Sinner nelle semifinali - AndresCorder0s : RT @SkySport: ULTIM'ORA #TENNIS #Atp Sofia 250, #Sinner vince e va in semifinale: battuto l'australiano #Vukic in due set 6-2, 6-3 #SkySp… - MikiG78 : RT @FiorinoLuca: Lorenzo Musetti è il terzo ITA ???? nella storia del torneo di Sofia a raggiungere le SF dopo Jannik Sinner (2020,2021) e Ma… -

17.04 Lorenzo Musetti show a! Il tennista azzurro conquista la semifinale in Bulgaria e domani sfiderà Marc - Andrea Huesler dopo aver battuto Jan - Lennard Struff con il punteggio di 7 - 6(3) 6 - 1 in un'ora e 17 minuti. ...Lorenzo Musetti ha sconfitto Jan Lennard Struff e si è qualificato alle semifinali del torneo250 di Sòfia. Il toscano si è imposto al tie - break nel primo set, mentre nella seconda frazione ha giganteggiato in lungo e in largo. L'azzurro tornerà in campo domani per fronteggiare lo ...TENNIS - Il due volte campione in carica del torneo gestisce la pratica Aleksandar Vukic per 6-2 6-3 e vola in semifinale all'ATP 250 di Sofia. Sfiderà Rune o Ivashka, ultimo match in programma in ...Continua l'imbattibilità di Sinner a Sofia: per il terzo anno consecutivo l'altoatesino raggiunge la semifinale del torneo bulgaro ...