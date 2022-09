Armor Wars non sarà più una serie, il progetto con Don Cheadle diventa un film (Di venerdì 30 settembre 2022) Armor Wars non sarà più una serie destinata a Disney+, i produttori hanno deciso di trasformare il progetto con Don Cheadle in un film. Marvel ha cambiato i suoi piani e ha deciso di trasformare la serie Armor Wars, che vede Don Cheadle tra gli interpreti, in un film. Come rivela l'Hollywood Reporter, tale mossa ritarderà lo sviluppo del progetto. I Marvel Studios avrebbero deciso di trasformare Armor Wars in un lungometraggio perché questa mossa "è il modo migliore per raccontare la storia che hanno in mente". Yassir Lester, che è stato lo sceneggiatore principale della serie, scriverà la sceneggiatura del ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 30 settembre 2022)nonpiù unadestinata a Disney+, i produttori hanno deciso di trasformare ilcon Donin un. Marvel ha cambiato i suoi piani e ha deciso di trasformare la, che vede Dontra gli interpreti, in un. Come rivela l'Hollywood Reporter, tale mossa ritarderà lo sviluppo del. I Marvel Studios avrebbero deciso di trasformarein un lungometraggio perché questa mossa "è il modo migliore per raccontare la storia che hanno in mente". Yassir Lester, che è stato lo sceneggiatore principale della, scriverà la sceneggiatura del ...

MoviesAsbury : Da serie TV a film. #ArmorWars Wars cambia pelle (ma non il senso della sua storia). - badtasteit : I #MarvelStudios hanno deciso che #ArmorWars è più indicato a essere un film per il cinema e non una serie per… - Gosazer : @VolpeWOcchiali A me sembrano che stiano già imparando. Armor Wars probabilmente è simile a TFATWS, tutti si sono l… - Cangius : Prima o poi annunceranno che Armor Wars uscirà sotto forma di spettacolo di marionette...spero prendino una decisio… - nasoliscio : armor wars sarà un film e non più una serie oddio godo tantissimo non vedo l’ora sono troppo curiosa -