Arc de Triomphe 2022: dilettanti allo sbaraglio a Longchamp (Di venerdì 30 settembre 2022) Foto di apertura: Torquator Tasso (GER) (m. b. 2017 Adlerflug) il giorno 03 Ottobre 2021, all’ippodromo di Longchamp, ha vinto il Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, Gr-1, 1m4f (vietata la partecipazione dei castroni), alla quota di 72/1. Como, 30 Settembre 2022 È proprio così. Ho girato il mondo e ho visitato numerosi e svariati ippodromi, incontrando anche i locali “clerks of the courses” (i. e. a Newmarket e a Riyadh il Signor Michael Prosser), che sono colori che, tutti i giorni dell’anno, loro o i loro deputies, alle 5 della mattina, con gli stivaloni di gomma, percorrono a piedi le varie piste per capire cosa fare, se spostare gli steccati, se tagliare l’erba, se innaffiare, etc. In più gli ippodromi hanno delle stazioni meteorologiche molto sofisticate che aiutano i clerks of the courses nel loro lavoro, riducendo gli errori al ... Leggi su sportnews.snai (Di venerdì 30 settembre 2022) Foto di apertura: Torquator Tasso (GER) (m. b. 2017 Adlerflug) il giorno 03 Ottobre 2021, all’ippodromo di, ha vinto il Qatar Prix de l’Arc de, Gr-1, 1m4f (vietata la partecipazione dei castroni), alla quota di 72/1. Como, 30 SettembreÈ proprio così. Ho girato il mondo e ho visitato numerosi e svariati ippodromi, incontrando anche i locali “clerks of the courses” (i. e. a Newmarket e a Riyadh il Signor Michael Prosser), che sono colori che, tutti i giorni dell’anno, loro o i loro deputies, alle 5 della mattina, con gli stivaloni di gomma, percorrono a piedi le varie piste per capire cosa fare, se spostare gli steccati, se tagliare l’erba, se innaffiare, etc. In più gli ippodromi hanno delle stazioni meteorologiche molto sofisticate che aiutano i clerks of the courses nel loro lavoro, riducendo gli errori al ...

SarahNews5 : @redjimmie1981 @Racing Il cavallo è un atleta e per confermare la sua preparazione deve confrontarsi con i propri… - Gabberzz8 : ???? Il Giappone e l'Arc, un'amore non ancora sbocciato ?? Quella volta che Solemia ammutolì Orfevre ?? Tutti quelli ch… - Equosit : Il Giappone e l’Arc de Triomphe. Storia di una maledizione e le chances possibili dei 4 al via domenica - Equosit : Arc de Triomphe, meno 3: Ecco il sorteggio degli steccati. A Grand Glory il 9 - Jammasrl : #Quote #Scommesse Scommesse Ippica, Luxembourg vuole fare la storia nell’Arc de Triomphe. Torquator Tasso sogna il… -