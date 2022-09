Amici, Veronica Peparini svela il motivo dell’ abbandono della cattedra di Amici (Di venerdì 30 settembre 2022) Veronica Peparini per la prima volta confessa, in un’intervista al settimanale Nuovo, il motivo dell’abbandono della cattedra di Amici. Stando a quello che ha detto Veronica, non ci sarebbe un motivo ben preciso, si è trattato di un semplice cambiamento da parte della produzione, ammettendo però di esserci rimasta male perché, dopo tanti anni, lascia persone a cui era tanto legata. “Non vedermi seduta in cattedra mi fa davvero un effetto strano perché rivestivo un ruolo importante” le parole della Peparini che trapelano un velo di sofferenza. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Amici 22 ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 30 settembre 2022)per la prima volta confessa, in un’intervista al settimanale Nuovo, ildi. Stando a quello che ha detto, non ci sarebbe unben preciso, si è trattato di un semplice cambiamento da parteproduzione, ammettendo però di esserci rimasta male perché, dopo tanti anni, lascia persone a cui era tanto legata. “Non vedermi seduta inmi fa davvero un effetto strano perché rivestivo un ruolo importante” le paroleche trapelano un velo di sofferenza. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…22 ...

AmnaBil41332019 : Veronica Peparini ‘cacciata’ da Amici? ”Non c’è un motivo per cui sono fuori” - Preeti97234040 : Veronica Peparini ‘cacciata’ da Amici? ”Non c’è un motivo per cui sono fuori” - MediacellUsa : Veronica Peparini ‘cacciata’ da Amici? ”Non c’è un motivo per cui sono fuori” - USAMediaCell1 : Veronica Peparini ‘cacciata’ da Amici? ”Non c’è un motivo per cui sono fuori” -