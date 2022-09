Uomini e Donne 2022: chi è Lavinia Mauro, la nuova tronista (Di giovedì 29 settembre 2022) Lavinia Mauro siede sulla poltrona del trono classico di Uomini e Donne alla corte di Maria De Filippi. Nata e cresciuta a Roma, ha 26 anni vive nella capitale insieme alla sua famiglia con la quale ha un bellissimo rapporto. Frequenta la facoltà di Scienze Politiche alla Luis. Ha le idee ben chiare sul tipo di uomo che cerca. La tronista, anche se alcuni non lo ricorderanno, ha già partecipato al programma mediaset come corteggiatrice. Scopriamo chi è la nuova protagonista nel dettaglio. Età e studi e vita privata di Lavinia Mauro Classe 1996, Lavinia Mauro è romana. Attualmente, come lei stessa ha dichiarato, la vediamo concentrata e decisa a terminare gli studi da lei iniziati di “Scienze Politiche” e dedicarsi alla ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 29 settembre 2022)siede sulla poltrona del trono classico dialla corte di Maria De Filippi. Nata e cresciuta a Roma, ha 26 anni vive nella capitale insieme alla sua famiglia con la quale ha un bellissimo rapporto. Frequenta la facoltà di Scienze Politiche alla Luis. Ha le idee ben chiare sul tipo di uomo che cerca. La, anche se alcuni non lo ricorderanno, ha già partecipato al programma mediaset come corteggiatrice. Scopriamo chi è laprotagonista nel dettaglio. Età e studi e vita privata diClasse 1996,è romana. Attualmente, come lei stessa ha dichiarato, la vediamo concentrata e decisa a terminare gli studi da lei iniziati di “Scienze Politiche” e dedicarsi alla ...

