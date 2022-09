CB_Ignoranza : Lezione di modestia: dirige il maestro Ricardo Rodriguez. #RicardoRodriguez #Torino #SerieA - FinallyGio459 : RT @CB_Ignoranza: Lezione di modestia: dirige il maestro Ricardo Rodriguez. #RicardoRodriguez #Torino #SerieA - MilanPress_it : Ricardo #Rodriguez crede nelle sue qualità ?? - junews24com : Ricardo Rodriguez, frecciata derby alla Juve: «Torino è del Toro» - - Giovann63908670 : RT @TuttoIlToro: ?? 'Nel mio ruolo penso di essere fra i top 3 in Italia. Juric cruciale per la mia permanenza. Torino è del Toro, si vede o… -

Calciomercato.com

Il difensore svizzero delRodriguez ha parlato al portale 20min.ch non risparmiano degli autoelogi: le sue dichiarazioni Le parole del difensore delRodriguez: FORTE - "Mi piace molto fare il .... La nazionale dopo la febbre che l'ha costretto a saltare l'ultima partita l'ha rimesso in forma, adesso è pronto a riprendersi anche ilRodriguez è diventato una colonna dei granata e pure il capitano, due sorprese in una considerato l'inizio per nulla confortante. Voluto da Giampaolo nel 2020, lo svizzero ha perso il ... Torino, Ricardo Rodriguez punge la Juve | Serie A Mancano due settimane al derby stracittadino tra Torino e Juventus, match d’èlite piemontese che si giocherà sabato 15 ottobre alle ore 18. Una gara sentitissima dagli antichi albori e che si conferma ...Ricardo Rodriguez è ora il capitano del Torino: dallo scorso campionato è diventato un titolare praticamente inamovibile della difesa di Ivan Juric ma nell'estate del 2021 avrebbe potuto lasciare la f ...