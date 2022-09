Tabaccaio rapinato e picchiato vicino Napoli: è caccia a 5 uomini (Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAfragola – Violenta rapina in una tabaccheria di Afragola, nel Napoletano. In cinque, due armati, hanno picchiato il titolare ed hanno portato via sigarette, gratta e vinci e denaro ancora da quantificare. Il tutto è nelle immagini del sistema di videosorveglianza: il video che sta facendo il giro del web. Secondo una ricostruzione dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria e dei militari della locale stazione, intervenuti a via Giovanni Amendola 157, nessun colpo d’arma da fuoco è stato esploso ma durante la rapina il titolare dell’attività è stato e colpito alla testa con il calciolo di un’arma. Indagini in corso da parte dei Carabinieri che nel pomeriggio durante una serie di perquisizioni nel rione Salicelle hanno rinvenuto e sequestrato in un seminterrato una pistola scacciacani k-italy ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAfragola – Violenta rapina in una tabaccheria di Afragola, nel Napoletano. In cinque, due armati, hannoil titolare ed hanno portato via sigarette, gratta e vinci e denaro ancora da quantificare. Il tutto è nelle immagini del sistema di videosorveglianza: il video che sta facendo il giro del web. Secondo una ricostruzione dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria e dei militari della locale stazione, intervenuti a via Giovanni Amendola 157, nessun colpo d’arma da fuoco è stato esploso ma durante la rapina il titolare dell’attività è stato e colpito alla testa con il calciolo di un’arma. Indagini in corso da parte dei Carabinieri che nel pomeriggio durante una serie di perquisizioni nel rione Salicelle hanno rinvenuto e sequestrato in un seminterrato una pistola scani k-italy ...

