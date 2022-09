Stefano De Martino infastidito dalla suocera | il video di Belen che lo mostra insofferente

(Di giovedì 29 settembre 2022)Dee le smorfie per laRodriguez, che ormai non si preoccupa più dire il ritrovato amore con l'ex marito e papà del primogenito Santiago, ha...

CuoreIschitano : @Frankjuve2 Senza offesa ma penso proprio che faccia entrare solo quel bel pezzo di napoletano di Stefano De Martino - MondoTV241 : Amici 22, Alessandra Celentano rivela quale è stata la migliore ballerina di tutte le edizioni e la sua profezia su… - RishiKh43604737 : Alessandra Celentano: ”Io ho sempre ragione”. A Stefano De Martino aveva predetto che… - Nabila67677542 : Alessandra Celentano: ”Io ho sempre ragione”. A Stefano De Martino aveva predetto che… - Laufan845 : RT @AmiciNotizie22: Hanno fatto vedere un post su Instagram dove le hanno regalato dei fiori , il web ha provato ad indovinare il nome del… -

TGCOM

Anche aDeaveva predetto che non avrebbe fatto una carriera da ballerino e così è stato. " Ci prendo sempre " , sottolinea. Quando gli si parla di, ora presentatore di ...... I viaggiatori di Ludovico Di, con Fabrizio Gifuni e Vanessa Scalera, Primadonna di Marta Savina, con Claudia Gusmano e Fabrizio Ferracane, e Il ritorno diChiantini, con Fabrizio ... A cena da Belen, le smorfie di Stefano De Martino con la suocera Colpo di scena nel processo per l’omicidio di Nunzia D’Amico, la ‘padrina’ di Ponticelli trucidata sotto la sua abitazione nell’ottobre di sette anni fa. Il ...La professoressa di Amici 55enne non ha dubbi: "Ci prendo sempre" "L’unica della vecchia guardia che ha resistito: questa sedia me la tengo stretta" Alessandra Celentano, professoressa di Amici da ben ...