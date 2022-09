Sanniti Five Soccer 5 | doppio colpo giallorosso | ecco Zollo e Melillo

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento –per iper i quali non si ferma ancora il calciomercato, gli ultimissimi tesserati rispondono ai nomi di Marcoe Antonio. Ciao Marco, iniziamo da te con le dovute presentazioni, dicci qualcosa di te, dov’è che hai già giocato, e in che ruolo. Benissimo, quasi 5 anni fa ho avuto una brevissima esperienza come pivot con il Frasso Telesino di calcio a 5, poi a stagione in corso sono passato a giocare a calcio a 11 prima con il San Nicola Manfredi e l’anno dopo col Sant’Angelo a Cupolo. L’esperienza agonistica però è durata poco perché il mio lavoro non mi permetteva di continuare a giocare. Dato che hai smesso anni fa, come sei tornato a ripercorrere la via del calcio a 5? Beh, come ...