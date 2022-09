Replica Una Vita in streaming, puntata del 29 settembre 2022 | Video Mediaset (Di giovedì 29 settembre 2022) Nuovo appuntamento oggi, giovedì 29 settembre 2022, con la soap spagnola Una Vita. Nella puntata odierna Rodrigo vede Valeria tra le braccia di David e sviene. I due lo soccorrono e Valeria chiede a David di andarsene: vuole dedicarsi completamente al marito. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in Replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. L'articolo Replica Una Vita in streaming, puntata del 29 settembre 2022 Video Mediaset Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di giovedì 29 settembre 2022) Nuovo appuntamento oggi, giovedì 29, con la soap spagnola Una. Nellaodierna Rodrigo vede Valeria tra le braccia di David e sviene. I due lo soccorrono e Valeria chiede a David di andarsene: vuole dedicarsi completamente al marito. Ecco ilper rivedere l’interatrasmessa da Canale 5 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis inle trovate qui. L'articoloUnaindel 29Fatti di Gossip.

fanpage : La Nato ha fatto sapere tramite una nota di essere “ponta ad appoggiare le indagini degli alleati” sui danni agli i… - JackTerron : RT @call_the_kernel: Sanzioni #AGCOM Tv, La replica piccata di Enrico #Mentana: Non insegnateci...? L'intera @La7tv andrebbe chiusa. Una TV… - Sangiulia_ : RT @IannoneVincenza: non io che aspetto ogni giorno le 16:10 e mi tocca anche vedere una replica #Amici22 - m_ioia : E parte quella che sembra una minaccia o un ricatto da una #Boldrini che, contestata durante la protesta sull’abort… - CircusRedTicket : RT @serafinobandini: L'anno prossimo saranno 10 anni che porto in giro questo spettacolo. Mai una replica uguale all'altra. Ogni volta rime… -