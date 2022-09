Putin: “Occidente cerca di provocare conflitti in Comunità Stati indipendenti” (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – Allarga i confini del conflitto il Presidente russo Vladimir Putin. I Paesi Occidentali – ha detto nella riunione dei capi dei servizi di intelligence dei Paesi della Comunità degli Stati indipendenti – stanno cercando di provocare conflitti nella Csi. “Gli oppositori geopolitici dei Paesi della Csi sono pronti a mettere in pericolo qualsiasi nostro Stato scatenando un massacro sanguinoso”, ha sostenuto, citato dall’agenzia Ria Novosti. La situazione ai confini dei Paesi della Comunità degli Stati indipendenti richiede maggiore attenzione, ha affermato Putin, come rende noto Ria Novosti. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – Allarga i confini del conflitto il Presidente russo Vladimir. I Paesi Occidentali – ha detto nella riunione dei capi dei servizi di intelligence dei Paesi delladegli– stannondo dinella Csi. “Gli oppositori geopolitici dei Paesi della Csi sono pronti a mettere in pericolo qualsiasi nostro Stato scatenando un massacro sanguinoso”, ha sostenuto, citato dall’agenzia Ria Novosti. La situazione ai confini dei Paesi delladeglirichiede maggiore attenzione, ha affermato, come rende noto Ria Novosti. L'articolo proviene da Italia Sera.

