Pedullà: «Kim, l’ideale sarebbe togliere la clausola entro la primavera» (Di giovedì 29 settembre 2022) La Gazzetta dello Sport, a firma Alfredo Pedullà, dedica un approfondimento a quello che può essere definito uno dei migliori affari del mercato estivo: Kim Min-Jae, difensore straordinario che il Napoli si è aggiudicato con una mossa importante di Giuntoli che al fotofinish ha fatto saltare l’accordo che il Rennes aveva col Fenerbahce. Il Napoli ha dimenticato un totem come Kalidou Koulibaly, il difensore che è comunque entrato nella storia azzurra. E l’ha dimenticato perché l’impatto di Kim Min-Jae è stato straordinario, come se fosse un titolare da almeno un paio di anni. I costi. Il Napoli ha pagato la clausola di circa 20 milioni e sa di aver fatto un affare: se oggi mettesse il coreano sul mercato, incasserebbe più del doppio. Non a caso si parla di un forte interesse del Manchester United, un club che – lo dice la storia del mercato – ha spesso ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 settembre 2022) La Gazzetta dello Sport, a firma Alfredo, dedica un approfondimento a quello che può essere definito uno dei migliori affari del mercato estivo: Kim Min-Jae, difensore straordinario che il Napoli si è aggiudicato con una mossa importante di Giuntoli che al fotofinish ha fatto saltare l’accordo che il Rennes aveva col Fenerbahce. Il Napoli ha dimenticato un totem come Kalidou Koulibaly, il difensore che è comunque entrato nella storia azzurra. E l’ha dimenticato perché l’impatto di Kim Min-Jae è stato straordinario, come se fosse un titolare da almeno un paio di anni. I costi. Il Napoli ha pagato ladi circa 20 milioni e sa di aver fatto un affare: se oggi mettesse il coreano sul mercato, incasserebbe più del doppio. Non a caso si parla di un forte interesse del Manchester United, un club che – lo dice la storia del mercato – ha spesso ...

