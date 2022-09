Palmisano, operazione ok. Ora obiettivo Parigi 2024: 'Non resterà soltanto un sogno' (Di giovedì 29 settembre 2022) Antonella Palmisano, dopo un anno e più di forzata inattività, si è operata stamani all'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna. L'equipe chirurgica diretta dal dottor Dante Dallari ha effettuato un ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 29 settembre 2022) Antonella, dopo un anno e più di forzata inattività, si è operata stamani all'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna. L'equipe chirurgica diretta dal dottor Dante Dallari ha effettuato un ...

