Official Secrets - Segreto di stato, la recensione: una storia vera su una guerra falsa (Di giovedì 29 settembre 2022) La recensione di Official Secrets - Segreto di stato, film con Keira Knightley e Matt Smith sulla whistleblower britannica Katharine Gun, stasera su RAI3. Gennaio 2003. Katharine Gun è una dipendente del GCHQ, ovvero l'agenzia governativa che si occupa della sicurezza del Regno Unito. Mentre si trova alla propria scrivania, la ragazza si imbatte in una mail dove è esposta un'operazione di spionaggio condotta dalla National Security Agency, facente capo al dipartimento di difesa americano, che mira ad ottenere voti dai membri dell'ONU per muovere guerra all'Iraq. Come vi raccontiamo nella recensione di Official Secrets - Segreti di stato Katharine decide, contro i propri interessi e mettendo a rischio la sua carriera, di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 settembre 2022) Ladidi, film con Keira Knightley e Matt Smith sulla whistleblower britannica Katharine Gun, stasera su RAI3. Gennaio 2003. Katharine Gun è una dipendente del GCHQ, ovvero l'agenzia governativa che si occupa della sicurezza del Regno Unito. Mentre si trova alla propria scrivania, la ragazza si imbatte in una mail dove è esposta un'operazione di spionaggio condotta dalla National Security Agency, facente capo al dipartimento di difesa americano, che mira ad ottenere voti dai membri dell'ONU per muovereall'Iraq. Come vi raccontiamo nelladi- Segreti diKatharine decide, contro i propri interessi e mettendo a rischio la sua carriera, di ...

Stasera_in_TV : RAI 3: (21:25) Official Secrets - Segreto di stato (Film) #StaseraInTV 29/09/2022 #PrimaSerata #officialsecrets-segretodistato @RaiTre - FANdeTF1 : @Maxime_pvv Imma tataranni Official secrets RAI 1 CANALE 5 RAI 3 RAI 2 ITALIA 1 B1 : 870k - GuidaTVPlus : 29-09-2022 21:25 #Rai3 Official Secrets - Segreto di Stato #StaseraInTV - zazoomblog : Official Secrets – Segreto di Stato: tutto quello che c’è da sapere sul film - #Official #Secrets #Segreto #Stato: - zazoomblog : GUIDA TV 29 SETTEMBRE 2022: IMMA TATARANNI GFVIP PIAZZA PULITA OFFICIAL SECRETS - #GUIDA #SETTEMBRE #2022:… -