Nord Stream, le ipotesi sulle cariche esplosive per il sabotaggio e la frase di Biden sul gasdotto (Di giovedì 29 settembre 2022) Le falle nei gasdotti Nord Stream 1 e 2 sono quattro e non tre. Le perdite potrebbero rallentare a partire da domenica. Ma i tubi potrebbero non essere riutilizzabili per sempre. Mentre sull’ipotesi sabotaggio si parla della possibilità di un attacco dall’interno o dall’esterno. E dell’uso di sommozzatori e droni subacquei. Ma c’è anche l’ipotesi delle cariche esplosive piazzate mesi fa. E messe in azione attraverso segnali sonori. Infine, la possibilità di un attacco con un sommergibile. Circolata sin dalle prime ore. Intanto la Russia e gli Stati Uniti si rimpallano le accuse. Mosca intanto ha aperto un’inchiesta per terrorismo internazionale e ha chiesto e ottenuto per venerdì una riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu sull’accaduto, mentre Svezia e Danimarca ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 settembre 2022) Le falle nei gasdotti1 e 2 sono quattro e non tre. Le perdite potrebbero rallentare a partire da domenica. Ma i tubi potrebbero non essere riutilizzabili per sempre. Mentre sull’si parla della possibilità di un attacco dall’interno o dall’esterno. E dell’uso di sommozzatori e droni subacquei. Ma c’è anche l’dellepiazzate mesi fa. E messe in azione attraverso segnali sonori. Infine, la possibilità di un attacco con un sommergibile. Circolata sin dalle prime ore. Intanto la Russia e gli Stati Uniti si rimpallano le accuse. Mosca intanto ha aperto un’inchiesta per terrorismo internazionale e ha chiesto e ottenuto per venerdì una riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu sull’accaduto, mentre Svezia e Danimarca ...

