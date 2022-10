Nord Stream | il ' sabotaggio' russo e la ' profezia' di Biden | retroscena di un crimine ambientale

Agenzia_Ansa : Nord Stream, la Russia 'ha materiale che indica il coinvolgimento dell'Occidente' nel sabotaggio degli oleodotti. L… - Agenzia_Ansa : Grande nuvola di metano sopra Norvegia e Svezia. Dopo la fuga di gas da Nord Stream 1 e 2. 'Mai visto niente di simile' #ANSA - Agenzia_Ansa : Il bacino danese di Bornholm, dove è stata rilvata la prima perdita dal gasdotto Nord Stream, è la più importante d… - VedeleAngela : Il rappresentante del ministero degli Esteri russo ?. Zacharova ha affermato che l'offerta di Biden di aiutare la D… - henriolama : RT @GScardanelli: Hai bisogno di altre prove? -

...a livello europeo Il tema non è come compensare la strutturazione sul gas Ma come fermarlatonnellate di esplosivo piazzata dai Roomba utilizzati normalmente per la manutenzione delquesta ...Il portavoce della società di gestione del gasdotto2 ha riferito che è finita la fuga di gas dalla condotta, iniziata dopo le esplosioni sospette dei giorni scorsi nel mar Baltico. .Di Andrea Marinelli e Guido Olimpio Il fronte marittimo si estende fino al nord Europa, dove le pipeline del gasdotto sono state sabotate in più punti: un intrigo internazionale che… Leggi ...Nessuna conseguenza in Italia, almeno per ora, per la gigantesca nube di metano formatasi in Scandinavia dopo l'esplosioni del 27 settembre le conseguenti fuoriuscite di enormi quantitativi di gas dal ...