Non solo Nord Stream, scontro per il gas tra Libano e Israele (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set – Mentre l’Europa affronta una crisi senza precedenti sui prezzi del gas e la misteriosa esplosione del gasdotto North Stream torna ad infuocare lo scenario geopolitico nazionale, in queste ore anche Israele e Libano si stanno contendendo i giacimenti nelle zone di confine. I due stati hanno raggiunto una fase vitale nei colloqui indiretti sui giacimenti di gas naturale nel territorio offshore conteso. Al centro della nuova disputa tra i due paesi ci sono i diritti di esplorazione energetica per i giacimenti di Karish e parte di Qana, lungo la costa mediorientale del Mare Mediterraneo. Israele e Libano hanno però alle spalle una lunga storia di guerre, culminata con l’invasione israeliana del Libano durante la guerra civile di del 1982. Nel 2006, poi, un’incursione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set – Mentre l’Europa affronta una crisi senza precedenti sui prezzi del gas e la misteriosa esplosione del gasdotto Northtorna ad infuocare lo scenario geopolitico nazionale, in queste ore anchesi stanno contendendo i giacimenti nelle zone di confine. I due stati hanno raggiunto una fase vitale nei colloqui indiretti sui giacimenti di gas naturale nel territorio offshore conteso. Al centro della nuova disputa tra i due paesi ci sono i diritti di esplorazione energetica per i giacimenti di Karish e parte di Qana, lungo la costa mediorientale del Mare Mediterraneo.hanno però alle spalle una lunga storia di guerre, culminata con l’invasione israeliana deldurante la guerra civile di del 1982. Nel 2006, poi, un’incursione ...

