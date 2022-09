Moto2, con l’uscita di scena di Vietti e Canet è duello Ogura-Fernandez: punti importanti in palio in Thailandia (Di giovedì 29 settembre 2022) Seppur in piccola parte, con il Gran Premio del Giappone della scorsa settimana sono già arrivati dei verdetti in Moto2: d’altronde, manca sempre meno al termine della stagione, di conseguenza una giornata no o un errore possono condizionare definitivamente le aspirazioni in ottica titolo mondiale. Questo discorso riguarda per l’appunto Aron Canet e Celestino Vietti, i quali a causa di errori individuali sul circuito di Motegi devono giocoforza rinunciare alle speranze di laurearsi campioni in Moto2: ormai, infatti, è ancor di più un discorso a due tra Ai Ogura e Augusto Fernandez. Il pilota giapponese e lo spagnolo arrivano al Gran Premio della Thailandia 2022, che inizierà nella giornata di domani con le consuete prove libere, con appena due punti di ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) Seppur in piccola parte, con il Gran Premio del Giappone della scorsa settimana sono già arrivati dei verdetti in: d’altronde, manca sempre meno al termine della stagione, di conseguenza una giornata no o un errore possono condizionare definitivamente le aspirazioni in ottica titolo mondiale. Questo discorso riguarda per l’appunto Arone Celestino, i quali a causa di errori individuali sul circuito di Motegi devono giocoforza rinunciare alle speranze di laurearsi campioni in: ormai, infatti, è ancor di più un discorso a due tra Aie Augusto. Il pilota giapponese e lo spagnolo arrivano al Gran Premio della2022, che inizierà nella giornata di domani con le consuete prove libere, con appena duedi ...

