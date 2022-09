Milano, Sala: “Basta sparate su Area B, le macchine con divieto sono 40mila” (Di giovedì 29 settembre 2022) Milano – “Mettiamo i numeri chiari sul tavolo: alle sparate leghiste su 1 milione di macchine che non potranno entrare nell’Area B rispondo che, oggi, le macchine che non possono entrare e che sono interessate da questo divieto sono poco più di 40 mila. Poi c’è il Move-In e la Regione cosa ha fatto? Niente”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine di un convegno sulla qualità dell’aria organizzato nell’ambito del Forum Ambiente del Comune all’Acquario Civico. A chi lo sollecita sulle polemiche suscitate dalla scarsa comunicazione delle misure relative ad Area B, replica: “Le regole erano state chiarite da tanto tempo, dopodiché può essere responsabilità nostra. Ma chi oggi ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 29 settembre 2022)– “Mettiamo i numeri chiari sul tavolo: alleleghiste su 1 milione diche non potranno entrare nell’B rispondo che, oggi, leche non posentrare e cheinteressate da questopoco più di 40 mila. Poi c’è il Move-In e la Regione cosa ha fatto? Niente”. Così il sindaco diGiuseppea margine di un convegno sulla qualità dell’aria organizzato nell’ambito del Forum Ambiente del Comune all’Acquario Civico. A chi lo sollecita sulle polemiche suscitate dalla scarsa comunicazione delle misure relative adB, replica: “Le regole erano state chiarite da tanto tempo, dopodiché può essere responsabilità nostra. Ma chi oggi ...

