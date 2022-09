Mascherine ottobre: stop sui mezzi pubblici. Le nuove regole (Di giovedì 29 settembre 2022) Mascherine ottobre: dal primo giorno del prossimo mese, i dispositivi FFP2 non dovranno essere più indossati sui mezzi di trasporto pubblici. Quali restrizioni anti-contagio sono ancora in vigore e quando dovrebbero andare in scadenza (numeri dell’epidemia permettendo)? Mascherine ottobre: stop sui mezzi pubblici dal primo del mese Mascherine ottobre: dal primo giorno del mese prossimo cade l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale tipo FFP2 sui mezzi pubblici (bus e metro ma anche treni, navi, aerei). La misura arriva in un momento particolarmente delicato dal punto di vista della gestione dell’epidemia. Infatti, mentre ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 29 settembre 2022): dal primo giorno del prossimo mese, i dispositivi FFP2 non dovranno essere più indossati suidi trasporto. Quali restrizioni anti-contagio sono ancora in vigore e quando dovrebbero andare in scadenza (numeri dell’epidemia permettendo)?suidal primo del mese: dal primo giorno del mese prossimo cade l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale tipo FFP2 sui(bus e metro ma anche treni, navi, aerei). La misura arriva in un momento particolarmente delicato dal punto di vista della gestione dell’epidemia. Infatti, mentre ...

