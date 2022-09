Maria Sole Ferrieri Caputi dirigerà Sassuolo-Salernitana (Di giovedì 29 settembre 2022) Maria Sole Ferrieri Caputi sarà il primo arbitro donna in Serie A. Classe 1990, ricercatrice alla fondazione Adapt (Associazione per gli studi internazionali e comparativi in materia di lavoro e relazioni industriali) e dottoranda all'università di Bergamo, il fischietto toscano dirigerà il match tra Sassuolo e Salernitana in programma al Mapei alle 15 di domenica 2 ottobre. Quasi centocinquanta le partite dirette in carriera partendo dalla Serie D (dati Transfermarkt). Aveva già arbitrato due volte una squadra di A, ma in Coppa Italia: il Cagliari contro il Cittadella nel dicembre del 2021 e, dunque, la Samp, nel primo turno della stagione attuale (ad agosto) contro la Reggina. In B nell'ottobre del 2021, Cittadella-Spal 0-0. Poi altre due gare dirette nella categoria ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 29 settembre 2022)sarà il primo arbitro donna in Serie A. Classe 1990, ricercatrice alla fondazione Adapt (Associazione per gli studi internazionali e comparativi in materia di lavoro e relazioni industriali) e dottoranda all'università di Bergamo, il fischietto toscanoil match train programma al Mapei alle 15 di domenica 2 ottobre. Quasi centocinquanta le partite dirette in carriera partendo dalla Serie D (dati Transfermarkt). Aveva già arbitrato due volte una squadra di A, ma in Coppa Italia: il Cagliari contro il Cittadella nel dicembre del 2021 e, dunque, la Samp, nel primo turno della stagione attuale (ad agosto) contro la Reggina. In B nell'ottobre del 2021, Cittadella-Spal 0-0. Poi altre due gare dirette nella categoria ...

