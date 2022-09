L’operazione senza precedenti di Cremonini e Lucio Dalla in Stella Di Mare: “Il mio sogno si avvera” (Di giovedì 29 settembre 2022) Esce il duetto di Cremonini e Lucio Dalla in Stella Di Mare, un sogno realizzato per l’artista bolognese che racconta l’idea di questa operazione senza precedenti. Lui e Lucio si erano promessi a lungo di unire le loro voci in una canzone, ma non c’è stato tempo. Purtroppo Lucio Dalla ha lasciato questa vita troppo presto e non ha avuto modo di concretizzare il progetto di cui parlava con Cesare. Così, a quasi 80 anni Dalla nascita di Lucio, Cesare Cremonini realizza il suo sogno, un regalo per il pubblico. “Io e Lucio ci eravamo a lungo promessi di unire le nostre voci in una canzone e oggi, a quasi ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 29 settembre 2022) Esce il duetto diinDi, unrealizzato per l’artista bolognese che racconta l’idea di questa operazione. Lui esi erano promessi a lungo di unire le loro voci in una canzone, ma non c’è stato tempo. Purtroppoha lasciato questa vita troppo presto e non ha avuto modo di concretizzare il progetto di cui parlava con Cesare. Così, a quasi 80 anninascita di, Cesarerealizza il suo, un regalo per il pubblico. “Io eci eravamo a lungo promessi di unire le nostre voci in una canzone e oggi, a quasi ...

