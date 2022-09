LIVE Sinner-Borges 6-3 4-2, ATP Sofia 2022 in DIRETTA: break di vantaggio Jannik nel secondo set (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Copre molto bene la rete il portoghese dopo un’ottima palla corta. 15-15 Largo il dritto del lusitano. 15-0 Dritto in contropiede vincente Borges. 4-2 Game Sinner! Tre ottimi punti consecutivi per l’azzurro; qui spinge bene con dritto e chiude con una grande smorzata. 40-30 ACE Sinner. 30-30 Disegna il campo Sinner! Servizio a uscire e rovescio lungolinea sulla riga. 15-30 Accelerazione fulminante con il dritto dal centro del campo di Borges. 15-15 Sesto ACE dell’azzurro. 0-15 Doppio fallo Sinner. 3-2 Game Borges! Quattro punti consecutivi del lusitano lo fanno rimanere attaccato al match. 40-15 ACE Borges. 30-15 Bellissimo rovescio incrociato giocato a tutto braccio dal ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Copre molto bene la rete il portoghese dopo un’ottima palla corta. 15-15 Largo il dritto del lusitano. 15-0 Dritto in contropiede vincente. 4-2 Game! Tre ottimi punti consecutivi per l’azzurro; qui spinge bene con dritto e chiude con una grande smorzata. 40-30 ACE. 30-30 Disegna il campo! Servizio a uscire e rovescio lungolinea sulla riga. 15-30 Accelerazione fulminante con il dritto dal centro del campo di. 15-15 Sesto ACE dell’azzurro. 0-15 Doppio fallo. 3-2 Game! Quattro punti consecutivi del lusitano lo fanno rimanere attaccato al match. 40-15 ACE. 30-15 Bellissimo rovescio incrociato giocato a tutto braccio dal ...

SuperTennisTv : Giornata da non perdere su #SuperTennisTV?? ?12:00 Kovinic ?? Paolini a seg. Sonego ?? Rune a seg. Huesler ?? Carreno B… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Borges 6-3 1-1 ottavi di finale Atp Sofia 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Borges #ottavi… - RosarioCutuli7 : LIVE Sinner-Borges 6-3 2-1, ATP Sofia 2022 in DIRETTA: break dell’azzurro a inizio secondo set – OA Sport - zazoomblog : LIVE Sinner-Borges 4-2 ATP Sofia 2022 in DIRETTA: il portoghese al servizio per rimanere nel set - #Sinner-Borges… - zazoomblog : LIVE Sinner-Borges 4-2 ATP Sofia 2022 in DIRETTA: il portoghese al servizio per rimanere nel set - #Sinner-Borges… -