La riqualificazione della cava di Calusco d'Adda affidata a Vitali Spa e Politecnico di Milano (Di giovedì 29 settembre 2022) Calusco d'Adda. Ha preso il via il progetto nato dalla collaborazione tra Vitali Spa e il Politecnico di Milano con un primo sopralluogo presso l'area del polo estrattivo di Calusco d'Adda, che si inserisce all'interno di un territorio ricco di spunti di carattere naturalistico, architettonico, e culturale. Come parte del laboratorio semestrale "Advanced landscape design studio", 42 studenti del corso internazionale in lingua inglese di Laurea Magistrale di Architettura Sostenibile e Progetto del Paesaggio, guidati dal professore e architetto Paolo Belloni, hanno visitato la cava Vitali di Calusco d'Adda in provincia di Bergamo. Un sopralluogo organizzato con l'obiettivo di raccogliere informazioni e ...

