Isola, amore al capolinea tra un’ex naufraga e il compagno (Di giovedì 29 settembre 2022) Un altro amore giunto al capolinea in questo anno. Dopo Francesco Totti e Ilary Blasi, anche Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Periodo dunque molto cupo per le lunghe storie d’amore che sembrano destinate a durare per sempre, e poi qualcosa pone fine alla favola. Ad aggiungersi adesso a queste coppie che non hanno potuto sperare nel lieto fine, anche una coppia meno nota rispetto alle due precedentemente citate. Stiamo parlando della relazione tra Patrizia Bonetti e Fabio Talin. I due erano usciti allo scoperto nel mese di Maggio. Era stata proprio l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi a rendere pubblico il suo nuovo amore, condividendo sul suo profilo Instagram una tenera foto che la ritraeva in braccio ad un uomo. Il tutto era correlato ... Leggi su isaechia (Di giovedì 29 settembre 2022) Un altrogiunto alin questo anno. Dopo Francesco Totti e Ilary Blasi, anche Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Periodo dunque molto cupo per le lunghe storie d’che sembrano destinate a durare per sempre, e poi qualcosa pone fine alla favola. Ad aggiungersi adesso a queste coppie che non hanno potuto sperare nel lieto fine, anche una coppia meno nota rispetto alle due precedentemente citate. Stiamo parlando della relazione tra Patrizia Bonetti e Fabio Talin. I due erano usciti allo scoperto nel mese di Maggio. Era stata proprio l’exdell’dei Famosi a rendere pubblico il suo nuovo, condividendo sul suo profilo Instagram una tenera foto che la ritraeva in braccio ad un uomo. Il tutto era correlato ...

