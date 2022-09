Inter senza Brozovic: il mistero Asllani e le 4 alternative forzate (Di giovedì 29 settembre 2022) La sosta calma le acque, ma fino a un certo punto. L’infortunio di Brozovic arriva nel momento peggiore della storia di Inzaghi all’Inter,... Leggi su calciomercato (Di giovedì 29 settembre 2022) La sosta calma le acque, ma fino a un certo punto. L’infortunio diarriva nel momento peggiore della storia di Inzaghi all’,...

sportli26181512 : Inter senza Brozovic: il mistero Asllani e le 4 alternative forzate: La sosta calma le acque, ma fino a un certo pu… - cmdotcom : #Inter senza #Brozovic: il mistero #Asllani e le 4 alternative forzate - ETGazzetta : #Barcellona, emergenza a destra in vista dell'Inter: Xavi in difficoltà: spazio a Nunez? - internewsit : Sabatini: «Inter senza Lukaku e Brozovic, la Roma ne deve approfittare» - - Milestemplaris : @Ciro10inter @pap1pap Uno spera sempre per il meglio, ma di tutti i nomi usciti non ce n’è uno che potrebbe economi… -