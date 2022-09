Immobile mette le cose in chiaro sull’infortunio: “creato un caso inutile” (Di giovedì 29 settembre 2022) Ciro Immobile non è sceso in campo nelle ultime due partite della Nazionale italiana di Nations League a causa di un infortunio. L’attaccante è stato fermato da un problema all’adduttore, ma gli ultimi esami sono stati positivi e il calciatore potrebbe rientrare già per la prossima partita della Lazio contro lo Spezia. “È stato creato un caso inutile, purtroppo c’è stata la situazione della mia foto in partenza. Stavo solamente aspettando Mancini che scendesse dall’aereo, che era andato a votare. È stata una casualità. Io stavo per partire nonostante non potessi giocare. Poi ci siamo trovati d’accordo sul fatto fosse inutile fare un viaggio, meglio tornare a casa e fare tutte le visite. E quindi erano tutti contenti così, un po’ meno io che avrei voluto giocare. Quando ti succede un infortunio, ci ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 29 settembre 2022) Cironon è sceso in campo nelle ultime due partite della Nazionale italiana di Nations League a causa di un infortunio. L’attaccante è stato fermato da un problema all’adduttore, ma gli ultimi esami sono stati positivi e il calciatore potrebbe rientrare già per la prossima partita della Lazio contro lo Spezia. “È statoun, purtroppo c’è stata la situazione della mia foto in partenza. Stavo solamente aspettando Mancini che scendesse dall’aereo, che era andato a votare. È stata una casualità. Io stavo per partire nonostante non potessi giocare. Poi ci siamo trovati d’accordo sul fatto fossefare un viaggio, meglio tornare a casa e fare tutte le visite. E quindi erano tutti contenti così, un po’ meno io che avrei voluto giocare. Quando ti succede un infortunio, ci ...

