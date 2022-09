Governo, presidenzialismo e rigassificatori: Renzi e Calenda già si offrono a Meloni. “Sulle cose giuste pronti a collaborare” (Di giovedì 29 settembre 2022) Carlo Calenda sarebbe pronto a sostenere un Governo di Giorgia Meloni? “Sulle cose giuste assolutamente. Se fa i rigassificatori, per esempio, siamo pronti a collaborare”. Dalla vittoria di Fratelli d’Italia non è passata neanche una settimana, il nuovo Parlamento deve ancora insediarsi e a Palazzo Chigi c’è ancora Mario Draghi. Eppure il sedicente Terzo Polo (che andrebbe più correttamente chiamato sesto partito, visto il numero dei voti che ha preso) ha già cominciato a inviare messaggi in direzione dell’aspirante presidente del consiglio. Lo ha fatto Matteo Renzi, parlando delle riforme costituzionali, e ora si aggiunge pure Calenda, sui rigassificatori. Provocando la reazione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Carlosarebbe pronto a sostenere undi Giorgia? “assolutamente. Se fa i, per esempio, siamo”. Dalla vittoria di Fratelli d’Italia non è passata neanche una settimana, il nuovo Parlamento deve ancora insediarsi e a Palazzo Chigi c’è ancora Mario Draghi. Eppure il sedicente Terzo Polo (che andrebbe più correttamente chiamato sesto partito, visto il numero dei voti che ha preso) ha già cominciato a inviare messaggi in direzione dell’aspirante presidente del consiglio. Lo ha fatto Matteo, parlando delle riforme costituzionali, e ora si aggiunge pure, sui. Provocando la reazione di ...

