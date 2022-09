Esplosioni Nord Stream 1 e 2, 4 perdite di gas : Ipotesi sabotaggio (Di giovedì 29 settembre 2022) Un totale di quattro perdite di gas sono state scoperte dopo le Esplosioni delle linee del gasdotto Nord Stream 1 e 2, è quanto afferma la Guardia Costiera svedese. Due di queste quattro perdite si trovano nella zona economica svedese. Allo stesso tempo, il sismologo Björn Lund non esclude che possa essersi verificata una terza detonazione. Lo riferiscono i quotidiani svedesi. GAZPROM GASDOTTO Nord Stream IMPIANTO GAS TUBO GRULa guardia costiera svedese non è stata in grado di spiegare perché la segnalazione di questa nuova perdita sia avvenuta in ritardo. Ma le due perdite sul lato svedese sono nella stessa zona, è stato spiegato. “La distanza è qualcosa di soggettivo, ma sono vicine“, ha detto Jenny Larsson, funzionario della guardia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 settembre 2022) Un totale di quattrodi gas sono state scoperte dopo ledelle linee del gasdotto1 e 2, è quanto afferma la Guardia Costiera svedese. Due di queste quattrosi trovano nella zona economica svedese. Allo stesso tempo, il sismologo Björn Lund non esclude che possa essersi verificata una terza detonazione. Lo riferiscono i quotidiani svedesi. GAZPROM GASDOTTOIMPIANTO GAS TUBO GRULa guardia costiera svedese non è stata in grado di spiegare perché la segnalazione di questa nuova perdita sia avvenuta in ritardo. Ma le duesul lato svedese sono nella stessa zona, è stato spiegato. “La distanza è qualcosa di soggettivo, ma sono vicine“, ha detto Jenny Larsson, funzionario della guardia ...

