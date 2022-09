Dybala sbarca all' alba e si allena | parte la rincorsa all' Inter

(Di giovedì 29 settembre 2022) Alla fine nessun 'passaggio'. Pauloè arrivato questa mattina a Roma con un volo proveniente da New York: aereo di linea, prima classe, viaggio notturno per cercare di riposare e all'...

Con Messi che si fermava a Parigi e Lautaro a Milano non aveva senso fare scalo, per cuiha scelto la soluzione più rapida in modo, oggi, da poter fare subito un controllo. Ma Paulo ha ...Tutto fatto per l'arrivo di Milik alla Juve. Il polaccoa Torino in prestito per un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a sette. Un ... 'A questo punto tanto valeva tenersie ...José Mourinho spera. La Roma e i suoi tifosi anche. Perché a poco più di 48 ore dalla sfida con l' Inter in programma sabato alle 18 a San Siro, a Trigoria attendono con ansia di conoscere le condizio ...Paulo Dybala è tornato a Roma questa mattina intorno alle 6.45. Ha viaggiato con un volo di linea decollato da New York ed è atterrato nella Capitale alle prime ore dell'alba.