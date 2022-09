Draghi lascia in eredità a Meloni un tesoretto da 10 miliardi per le bollette (Di giovedì 29 settembre 2022) Il prossimo governo di centrodestra, probabilmente guidato da Giorgia Meloni, avrà circa 30 miliardi in meno da destinare alla legge di bilancio. Ma si ritroverà già una dote circa 10 miliardi da utilizzare subito per un nuovo decreto taglia bollette. Lo spazio di spesa per il 2023 si è assottigliato, così come le previsioni di crescita contenute nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadef), approvata ieri dal consiglio dei ministri. Ma grazie al minor deficit al 5,1%, mezzo punto in meno rispetto al Def, unito alla crescita (3,3%) e all’inflazione che ha portato a maggiore entrate fiscali, restano nel cassetto del Mef ben 10 miliardi. Tutto senza gli scostamenti di bilancio chiesti a gran voce da Salvini a Conte. Il quadro tendenziale, a politiche invariate e senza ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 29 settembre 2022) Il prossimo governo di centrodestra, probabilmente guidato da Giorgia, avrà circa 30in meno da destinare alla legge di bilancio. Ma si ritroverà già una dote circa 10da utilizzare subito per un nuovo decreto taglia. Lo spazio di spesa per il 2023 si è assottigliato, così come le previsioni di crescita contenute nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadef), approvata ieri dal consiglio dei ministri. Ma grazie al minor deficit al 5,1%, mezzo punto in meno rispetto al Def, unito alla crescita (3,3%) e all’inflazione che ha portato a maggiore entrate fiscali, restano nel cassetto del Mef ben 10. Tutto senza gli scostamenti di bilancio chiesti a gran voce da Salvini a Conte. Il quadro tendenziale, a politiche invariate e senza ...

