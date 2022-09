Covid: in aumento vaccinazioni, ieri 22.914 dosi record settembre (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set. (Adnkronos Salute) - Aumentano le vaccinazioni contro Covid-19 in Italia, con dati giornalieri che non venivano raggiunti da molte settimane: lo confermano i numeri raccolti dalla Unità per il completamento della campagna vaccinale, guidata dal generale Tommaso Petroni. Nella giornata di ieri, 28 settembre, sono state somministrate 22.914 dosi, cifra record del mese di settembre. Leggi su iltempo (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set. (Adnkronos Salute) - Aumentano lecontro-19 in Italia, con dati giornalche non venivano raggiunti da molte settimane: lo confermano i numeri raccolti dalla Unità per il completamento della campagna vaccinale, guidata dal generale Tommaso Petroni. Nella giornata di, 28, sono state somministrate 22.914, cifradel mese di

