Contributi per Donne e Giovani 2022: come si richiedono, requisiti e importi (Di giovedì 29 settembre 2022) È operativo lo sportello "ON – Oltre Nuove imprese" con il quale Giovani e Donne possono ricevere particolari Contributi per avviare una nuova attività. Ecco gli importi concessi e i requisiti richiesti. Programma "On – Oltre Nuove Imprese" Il programma "On – Oltre nuove imprese" prevede l'erogazione di aiuti per Giovani o Donne che sono intenzionati ad avviare una nuova impresa in Italia. Lo sportello è stato introdotto con lo scopo di sostenere la creazione e lo sviluppo sul territorio italiano di micro e piccole imprese a partecipazione – prevalente o totale – di Giovani e Donne. L'agevolazione può essere richiesta dalle imprese che vogliono realizzate iniziative originali o trasformare attività già esistenti nei settori ...

