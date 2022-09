Asensio via a costo zero: si infiamma il mercato (Di giovedì 29 settembre 2022) Nonostante si viva nel pieno della stagione 2022/23, molti club cominciano già a riflettere sui possibili acquisti della prossima estate. Le idee non mancano e spuntano anche ghiotte occasioni: tra queste c’è il nome di Marco Asensio che dovrebbe essere sul mercato a costo zero, dato che il Real Madrid non sembra intenzionato a rinnovargli il contratto. Sul talento spagnolo c’è però già una fila lunghissima di squadre. Dal Barcellona, che sembra in vantaggio, a qualche compagine inglese che monitora la situazione, passando anche dall’Italia, con Juventus e Milan sulla scia. Asensio sul mercato: il Barcellona ci pensa Marco Asensio, classe ’96, è sempre stato nel mirino di diverse squadre, pronte a strapparlo al Real Madrid per una cifra ragionevole, sebbene non si sia ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 29 settembre 2022) Nonostante si viva nel pieno della stagione 2022/23, molti club cominciano già a riflettere sui possibili acquisti della prossima estate. Le idee non mancano e spuntano anche ghiotte occasioni: tra queste c’è il nome di Marcoche dovrebbe essere sul, dato che il Real Madrid non sembra intenzionato a rinnovargli il contratto. Sul talento spagnolo c’è però già una fila lunghissima di squadre. Dal Barcellona, che sembra in vantaggio, a qualche compagine inglese che monitora la situazione, passando anche dall’Italia, con Juventus e Milan sulla scia.sul: il Barcellona ci pensa Marco, classe ’96, è sempre stato nel mirino di diverse squadre, pronte a strapparlo al Real Madrid per una cifra ragionevole, sebbene non si sia ...

